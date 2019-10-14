Симферополь, 14 октября 2019, 13:56 — REGNUM Власти Крыма ждут объяснений от мобильных операторов по поводу ограничений, связанных со скоростью интернета для приезжих абонентов. Об этом 14 октября журналистам заявил республиканский министр внутренней политики, информации и связи Сергей Зырянов.
По его словам, пока местные операторы и компания МТС воздерживаются от комментариев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у владельцев сим-карт оператора МТС, приобретённых за пределами Крыма, на полуострове значительно снизилась скорость интернет-соединения.
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