Симферополь, , 13:56 — REGNUM Власти Крыма ждут объяснений от мобильных операторов по поводу ограничений, связанных со скоростью интернета для приезжих абонентов. Об этом 14 октября журналистам заявил республиканский министр внутренней политики, информации и связи Сергей Зырянов.

По его словам, пока местные операторы и компания МТС воздерживаются от комментариев.

«Мы видим уменьшение скорости интернета для абонентов одной компании — МТС. Но говорить о том, что их ограничили непосредственно крымские операторы, пока рано. Давайте дождемся официальных комментариев. У меня сегодня будет совещание с представителями компаний, будем разбираться», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у владельцев сим-карт оператора МТС, приобретённых за пределами Крыма, на полуострове значительно снизилась скорость интернет-соединения.

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