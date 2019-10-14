Туринская Слобода, , 13:51 — REGNUM Свердловский областной суд увеличил до 100 тыс. рублей размер моральной компенсации девочке, пострадавшей в детском дневном лагере Слободо-Туринской школы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что инцидент произошёл в июне 2018 года. Тогда на спортивной площадке детского дневного лагеря «Планета детства» на базе школы № 1 Слободо-Туринска с перекладины упала девочка, получив сложный перелом плеча.

Мать пострадавшей обратилась в суд с иском о компенсации материального ущерба, связанного с долгим лечением закрытого оскольчатого перелома в размере 49 394 рублей и возмещение морального ущерба для себя и дочери.

Слободо-Туринский районный суд постановил возместить материальный ущерб в полном объёме, а моральный ущерб девочке и её матери в размере 80 тыс. и 10 тыс. соответственно.

Истец обжаловала постановление первой судебной инстанции и коллегия судей Свердловского областного суда изменил постановление, увеличив размер компенсации девочке за моральный ущерб.