Минск, , 13:47 — REGNUM «Мы считаем, что европейцы должны решать свои проблемы без участия американских «благодетелей». Поддержка европейских государств в разрешении конфликта на Донбассе должна заключаться, прежде всего, в осуждении преступлений современного неофашизма», — говорится в подписанном 9 октября совместном заявлении руководителей левопатриотических общественных объединений Белоруссии, образовавших Координационный Совет «Единство».

Гражданская война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Поводом для заявления стили итоги состоявшегося 1 октября в Минске заседания Контактной группы по Украине, где представителями Украины, ДНР, ЛНР, а России и ОБСЕ был подписан текст «формулы Штайнмайера». Она определяет механизм реализации ряда положений Комплекса мер по выполнению Минских соглашений и предполагает вступление в силу украинского закона Украины «Об особом статусе местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» после проведения на этой территории выборов в соответствии с украинским законодательством и признания их ОБСЕ честными и свободными.

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«Однако подписание вышеуказанного документа не только не привело к разрядке ситуации на Юго-Востоке Украины, но и более того, вызвало обострение её и на линии соприкосновения в Донбассе и в разных регионах Украины. Несмотря на единый и однозначный текст подписанной «формулы Штайнмайера», в разных слоях украинского общества она получила разную оценку и трактовку. Особенно рьяное неприятие подписанный документ вызвал у крайне правых националистов (необандеровцев), которые были ударной силой государственного переворота, совершенного на Украине в феврале 2014 года», — констатировали представители белорусской общественности.

По их мнению, целью совершённого под руководством США и других стран Запада переворота — «отрыв Украины от России, стравливание в братоубийственной войне украинского и русского народов» в соответствии с принципом римских императоров «разделяй и властвуй».

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«Народ Донбасса не смирился с переворотом и поднялся на справедливую борьбу против неофашизма, за право жить по своим принципам, за право говорить на родном русском языке. За это его пыталось наказать необандеровское правительство, пославшее на войну в Донбасс ВСУ и националистические батальоны, которые безжалостно бомбили мирные города донецкого края, совершая военные преступления. Но неофашисты получили сильнейший отпор со стороны ополченцев ДНР и ЛНР и были разгромлены под Иловайском и Дебальцевом, — считают белорусские НГО. — Конечно, необандеровцы жаждут реванша, и у них есть финансовые покровители как внутри Украины, так и за её пределами. Поэтому они организовали протестные выступления под лозунгом: «Нет капитуляции!» в ряде городов Украины: в Киеве, Львове, Харькове, Запорожье. В воздухе вновь запахло новым Майданом и новым кровопролитием».

В таких обстоятельствах появилось мнение о том, что урегулировать конфликт на Украине можно только с участием США. Однако «привлечение к урегулированию конфликта американской стороны чревато самыми негативными последствиями», считают авторы обращения.

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«В народе по такому поводу говорят: «пустить козла в огород». Всему миру известно: везде, где есть американское присутствие, льется кровь, сеется разруха, голод, смерть, разрушаются государства, осуществляется геноцид народов», — сказано в заявлении белорусских НГО.

Они напомнили, как США разбогатели на двух мировых войнах, став после Второй мировой войны «курс на мировой господство, превратились в планетарного жандарма», отметив: «Мировое сообщество еще не забыло, как американские «миротворцы» влезли в Ирак, Ливию, бомбили мирную Югославию, а совсем недавно мирных жителей Сирии. Именно благодаря вмешательству США были казнены лидер Ирака Саддам Хусейн и лидер Ливии Муамар Каддафи. Содействие американских «миротворцев» многочисленной хорватской армии по «зачистке» Сербской Краины (уничтожению автономной республики сербов на территории Хорватии) привело к массовой гибели сербского населения, невиданной в Европе со времен Второй мировой войны. Такой же хорватский сценарий может быть осуществлен и в Донбассе».

«Принцип американских империалистов остается неизменным: чем хуже ситуация в каком-то уголке планеты, тем им лучше, т.к. появляется возможность поживиться за счет горя людей. США сейчас — это агрессор № 1, недаром они вышли из договора РСМД и планируют выход из договора СНВ-3, а по последним сообщениям СМИ намерены разместить свои войска у границ Белоруссии», — констатировали авторы заявления.

Они намекнули на Мюнхенский сговор, когда попытки лидеров отдельных государств умиротворить агрессоров оканчивались горем для их народов, отметив: «Этот же опыт говорит о том, что фашисты никогда добровольно власть не отдавали: их можно только или разгромить военной силой, как это было с Германией в 1945 году, или сломить силой объединенного антифашистского выступления народа, как это было во Франции в 1934 году».

«Поэтому мы считаем: пока необандеровские военные формирования не будут разоружены, а организаторы военных преступлений украинских националистов в Донбассе, Одессе и других местах Украины не будут осуждены трибуналом, подобным Нюрнбергскому, долговременный надежный мир в Донбассе невозможен», — констатировали лидеры белорусских левопатриотических общественных объединений.

Они призвали «учитывать, что народ ДНР и ЛНР большинством голосов высказался на референдуме 11 мая 2014 года за государственный суверенитет своих республик, т. е. четко и однозначно высказал твердую политическую волю: он не хочет жить под управлением киевского необандеровского правительства». По их мнению, право граждан Донецкой и Луганской народных республик должно быть реализовано в соответствии с Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах и Международным пактом о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года (в обоих пактах — статья 1), которыми закреплён такой принцип: «Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают своё экономическое, социальное и культурное развитие…».

Белорусские НГО призвали «ответственных лиц, причастных к переговорному процессу по Донбассу, воздержаться от привлечения Соединенных Штатов Америки — главного виновника трагедии многих народов — в состав нормандской группы стран по урегулированию конфликта в Донбассе».

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«Мы уверены, что братские народы: украинцы, русские и белорусы должны решать вопрос наведения порядка в своем восточнославянском доме в первую очередь сами. Необходимо вспомнить, как мы совсем недавно жили дружно в едином государстве, и это помогало нам успешно решать вопросы взаимовыгодного сотрудничества», — сказано в документе.

Совместное заявление подписали председатель Республиканского совета общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость», депутат Палаты представителей Национального собрания РБ I созыва Валерий Драко, председатель Республиканского Гражданского Комитета Патриотического общественного объединения «Отечество» Василий Зеликов, секретарь-координатор Республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» Леонид Школьников, а также с секретарь Координационного совета левопатриотических общественных объединений Белоруссии «Единство» Генрих Симановский.