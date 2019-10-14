Москва, , 13:49 — REGNUM Московская погода обещает быть изменчивой с 14 по 20 октября. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра России.

Колебания погоды связаны с быстрой сменой воздушных масс над столичным регионом.

В понедельник жителей столицы ожидает теплая, но ветреная погода — 14−16 градусов тепла и ветер 5−10 м/с, местами с порывами 12−17 м/с. Пройдет умеренный дождь.

Во вторник прогнозируется переход ветра с западного на северный, местами с порывами 12−17 м/с. Небольшой дождь ожидается ночью, днем — без осадков. Температура воздуха опустится до 7 градусов.

В среду погода станет менее ветреной, воздух прогреется до 11 градусов.

Южный ветер в четверг принесет более высокие температуры — до 16 градусов тепла. Днем возможен небольшой дождь.

В пятницу в Москве будет расти атмосферное давление, дожди уйдут, температура воздуха составит 5−10 градусов.

В субботу на территорию столицы придет антициклон — осадков не ожидается, воздух прогреется до 9−14 градусов выше нуля.