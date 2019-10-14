Лампедуза , Италия, , 13:37 — REGNUM Около четверти мигрантов, прибывающих в Евросоюз в 2019 году — несовершеннолетние, передает La Stampa в понедельник, 14 октября, со ссылкой на данные агентства ООН по делам беженцев.

Случаев, когда несовершеннолетние прибывают в Евросоюз с сопровождением взрослых или без такового, становится все больше, отметили эксперты.

При этом общее число мигрантов, по официальным данным прибывших в ЕС в первые девять месяцев 2019 года, сократилось на 20% (со 102 до 80 тысяч человек).