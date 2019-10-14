Калуга, , 13:39 — REGNUM Открытие современного фельдшерско-акушерского пункта состоялось в посёлке Газопровод Бабынинского района Калужской области. Старое здание находилось в аварийном состоянии, и было принято решение об установке нового модульного ФАПа. На эти цели в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения в Калужской области» было выделено более 3,7 млн рублей, которые направлены на установку здания и оснащение его современным медицинским оборудованием. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

Николай Пластов. Доктор. 1966

Фельдшерско-акушерский пункт посёлка Газопровод обслуживает 11 населенных пунктов, где проживают более 500 человек. Там работает фельдшер, а два раза в неделю приём ведёт терапевт.

В Калужской области продолжается модернизация фельдшерско-акушерских пунктов на селе. В 2019 году из бюджета региона выделено 160 млн рублей на полную замену 45 ФАПов, из федерального — 7,4 млн рублей на установку двух ФАПов в новых местах. На 2020 год запланирована замена более 60 фельдшерско-акушерских пунктов.

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