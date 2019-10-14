Кабул, , 15:48 — REGNUM 13 октября Независимая Комиссия Афганистана по правам человека открыла специальный обучающий центр для слабовидящих.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в открытом центре представлено свыше 40 тысяч книг для слабовидящих.

Представители комиссии надеются, что открытие этого центра позволит активизировать борьбу с дискриминацией слабовидящих людей в Афганистане, и создаст им условия для реализации основных прав человека, в частности права на образование.

На официальной церемонии открытия глава Независимой Комиссии Афганистана по правам человека Шахразад Акбар выразила обеспокоенность в связи с регулярным нарушением прав слабовидящих, добавив, что даже то, как люди, включая официальных лиц государства говорят о них, умаляет их достоинство.

Шахразад Акбар также призвала создать специальные квоты для слабовидящих на рынке рабочей силы. Она считает, что меньшей мере 3% от всего числа рабочих мест должно предоставляться слабовидящим.