Кабул, , 14:27 — REGNUM 13 октября официальные представители 111 дивизии Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Кабул (столица провинции — г. Кабул) Национальными силами безопасности и обороны была предотвращена серия взрывов.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», в ходе операции по обсечению безопасности солдатами Национальных сил безопасности и обороны было обнаружено несколько самодельных взрывных устройств на территории уезда Чахар-Асиаб провинции Кабул.

По словам официальных представителей 111 дивизии Национальной армии Афганистана, суммарный вес использованной взрывчатки достигал 17 килограммов. Самодельные взрывные устройства были установлены на нефтепровод, проходящий через уезд Чахар-Асиаб провинции Кабул.

На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не взяла на себя ответственность за установку самодельных взрывных устройств.