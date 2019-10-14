Додома, , 13:02 — REGNUM Увеличение числа безработных специалистов с высшим образованием в Танзании продолжает расти и становится одной из ключевых проблем в сфере общественной безопасности в стране. Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление начальника училища войск противовоздушной обороны Танзании.

По словам генерала Мбараки Мкереми, ежегодно 900 тыс. специалистов выходят на рынок труда, в то время как в стране предлагается от 50 до 60 тыс. рабочих мест.

Об этом Мкереми сообщил на конференции, посвященной 20 годам со дня смерти первого президента Танзании Джулиуса Ньерере, прошедшей в университете Дар-эс-Салама.

Мкереми добавил, что высокий уровень безработицы провоцирует преступность.

«Так, например, террористами становятся безработные молодые люди, ведь их можно легко привлечь вступить в подобные группировки», — заявил генерал.