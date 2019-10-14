Самара, , 12:56 — REGNUM Первое место во всероссийском конкурсе «Топ 100 лучших инженеров России» в номинации «Обработка (CAM)» в категории «Специалист» занял начальник бюро обеспечения программоносителями ПАО «Кузнецов» Илья Фролов. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По сообщению пресс-службы регионального правительства, Илья Фролов принимал участие в данном конкурсе второй раз. В этом году он занял первое место, тем самым повторил свой прошлогодний успех.

Отмечается, что победитель реализовал проект обработки детали из круглого прутка на высоком уровне.

По словам специалиста, самым сложным для него оказалось программирование синхронизированной обработки с перехватом заготовки на токарно-фрезерном станке. По его словам, этот метод в своей работе он использует крайне редко.

Напомним, что в конкурсе участвовали около 90 инженеров со всей России. Проект самарского специалиста получил 85 баллов из 100 возможных, отрыв от соперников составил всего 2−3 балла.

Напомним также, что всероссийский конкурс «Топ-100 лучших инженеров России» является масштабным соревнованием в сфере конструирования, инженерной графики и написания управляющих программ для станков с ЧПУ. Соревнование проходит в режиме реального времени на единой технологической площадке.

Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» .