Пятигорск, Ставропольский край, , 12:46 — REGNUM Пятигорский государственный университет намерен подготовить в Дагестане специалистов в области ислама. На эти цели вуз готов потратить порядка 6,5 млн рублей.

Университет разместил аукцион на оказание услуг «по реализации мероприятий в рамках обеспечения подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2019 году на территории Республики Дагестан». Заявки на участие в торгах принимаются до 15 октября 2019 года.

Согласно аукционной документации, обучение должно проходить в городе Махачкале по ул. Дахадаева, 136. По этому адресу расположена центральная джума-мечеть и духовное управление мусульман Дагестана.