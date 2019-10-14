Магас, , 12:40 — REGNUM Два субъекта Северо-Кавказского федерального округа заняли последние позиции в рейтинге российских регионов по организации отдыха детей. Так, Ингушетия и Дагестан набрали всего по пять баллов из 21 возможного, уступив лишь Ненецкому автономному округу, пишет РИА Новости.

По данным агентства, критериями для составления рейтинга, который провел «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня», стали в том числе такие, как доступность услуг организаций отдыха и оздоровления детей, доля детей, отдохнувших в лагерях и санаториях в 2017—2018 годах, обеспечение мест отдыха и оздоровления условиями для приема детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

В лидерах рейтинга оказались Москва, Краснодарский край и Свердловская область, набравшие по 17 баллов из 21 возможного. Аутсайдерами стали Ненецкий АО (четыре балла), а также Чукотка и Тува, получившие, как и Дагестан с Ингушетией, по пять баллов.