Сринагар, Индия, , 12:55 — REGNUM В полдень 14 октября в индийском Джамму и Кашмире восстановили мобильную связь. Об этом сообщило индийское новостное издание «Джагран».

Власти сообщили, что в Джамму и Кашмире возобновили работу мобильные сети всех операторов. Тем не менее, услуги связи пока доступны лишь 400 тысячам местных абонентов, которые пользуются тарифами с оплатой по факту. Представители местной администрации подчеркнули, что предоставление пакетных услуг сотовой связи будет восстановлено в ближайшее время.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Для обеспечения безопасности на северо-западе Индии министерство внутренних дел южноазиатского государства распорядилось ограничить свободу собраний в регионе, а также частично заблокировало доступ местного населения к телефонной связи и сети Интернет. Таким образом, Джамму и Кашмир оставался без мобильной связи на протяжении 72 дней.