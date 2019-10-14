Симферополь, , 12:43 — REGNUM Волонтёры помогут крымчанам подключить и настроить цифровое телевидение. Об этом 14 октября в эфире крымской радиостанции рассказал республиканский министр внутренней политики, информации и связи Сергей Зырянов.

«Во всех муниципальных районах Крыма работают волонтёры, которые готовы помочь жителям полуострова с подключением цифрового телевидения», — отметил министр.

Также, по его словам, будет открыта «горячая линия», на которой можно будет получить всю необходимую информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму отключили аналоговое телевидение в рамках перехода на цифровое вещание. При этом 84 села не смогут принимать цифровой сигнал из-за особенностей горной местности, в которой они расположены.

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