Уфа, , 12:44 — REGNUM В Башкирии продолжают ликвидировать качели с жесткой сцепкой. Об этом 14 октября сообщил и.о. председателя Госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По его словам, в республике в 2018 году на детских площадках из 5132 качелей насчитывалось 2648 качелей с жёсткой сцепкой. На сегодняшний день почти все качели с такой сцепкой демонтированы. Не ликвидированными оказались лишь 19 травмоопасных качелей.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, таким образом были спасены немало детских судеб. «Потому что качели с жёсткой сцепкой действительно травмоопасны», — сообщил он на оперативном заседании.

По его словам, в Башкирии сейчас вводятся современные стандарты детских площадок и необходимо «забыть о существовании варварских качелей».