Иркутск, , 12:29 — REGNUM Роспотребнадзор обнародовал информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в зонах подтопления в ряде дальневосточных регионов, а также в Иркутской области.

Как сообщили ИА REGNUM 14 октября в ведомстве, по состоянию на 13 октября в Иркутской области подтопленных территорий нет. Санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильная, групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано. Уровни инфекционной заболеваемости — в пределах среднемноголетних значений.

В Приангарье утверждён план противоэпидемических (профилактических) мероприятий в послепаводковый период. На территориях, откуда ушла вода, проводятся дератизационные и дезинфекционные мероприятия. В Иркутской области обработано 100% объектов.

Что касается контроля качества питьевой воды, в Приангарье исследовано 6754 пробы.

Вопросы по обеспечению продуктами питания и предметами первой необходимости решены в полном объёме, создан запас бутилированной воды.

Проводятся ежедневные обследования в пунктах временного и длительного размещения (ПВР и ПДР). В Иркутской области всего в ПВР исследовали 507 проб продуктов питания, готовых блюд и рационов, 577 проб питьевой воды. Проведено 4858 смывов, 260 проб дезинфицирующих средств.

Кроме того, в Приангарье завершены исследования строительных материалов девяти подрядных строительной организации. Случаев отсутствия необходимых документов не установлено.

Санитарно-противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, Иркутская область летом 2019 года пострадала от мощнейшего наводнения. Из-за обильных дождей реки вышли из берегов и затопили более 10 тыс. жилых домов, где проживают около 38 тыс. человек. В сентябре 2019 года вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что на ликвидацию последствий ЧП в Иркутской области потребуется 40 млрд рублей.

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