Грозный, , 12:21 — REGNUM В Чечне после реконструкции открылись новые корпуса республиканской психиатрической больницы «Дарбанхи» в Гудермесском районе. Их строительство проводилось в рамках Года здравоохранения, который был объявлен главой Чечни Рамзаном Кадыровым в 2019 году, сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе руководителя субъекта.

Принимавший участие в торжественной церемонии открытия нового комплекса зданий Рамзан Кадыров отметил важность этого события для республики, так как больница обслуживает пациентов из десяти районов и городов Чечни.

В обновленной больнице с круглосуточным пребыванием больных, страдающих психическими расстройствами, смогут находиться одновременно 330 человек. На территории построены административный корпус с приемным отделением и корпус мужского отделения. Появилась также возможность водолечения и трудотерапии — для этого построены специальные корпуса.

Имеется также здание диагностического отделения, в котором разместились клиническая лаборатория, кабинет функциональной диагностики, рентгенкабинет, ЛФК, кабинет физиотерапии, зубной кабинет. По словам Кадырова, будет построен до конца 2019 года и жилой дом на 16 квартир для врачей.