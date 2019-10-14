Джакарта, , 12:13 — REGNUM Согласно данным исследовательского центра Alvara, политикой президента Индонезии Джоко Видодо и вице-президента Юсуфа Каллы довольны 76,7% жителей страны, сообщает Kompas.

«Время от времени уровень одобрения населения колебался в зависимости от политической динамики, но показатель был относительно стабилен — около 70%», — заявил генеральный директор исследовательского центра Alvara Хасануддин Али.

По его словам, экономический аспект станет одной из основных задач нового правительства под руководством Джоко Видодо и избранного вице-президента Маруфа Амина.

«Экономический сектор всё ещё является домашней работой для руководства Джоко Видодо, потому что в течение пяти лет аспекты, связанные с экономическими условиями, не оправдали общественных ожиданий», — заявил Хасануддин Али.

Опрос проводился в период с 12 по 31 августа 2019 года среди 1800 респондентов в 34 провинциях в Индонезии.

Напомним, исследовательский центр Alvara — это компания, которая занимается маркетинговыми, социально-политическими и цифровыми исследованиями.