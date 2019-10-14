Ульяновск, , 12:11 — REGNUM В Ульяновской области после передачи полномочий инвалидов средствами реабилитации столкнулись «с большим числом обращений» в учреждения соцзащиты. Данный вопрос был поднят на рабочем совещании в Законодательном собрании региона. Кроме того, было отмечено, что жители региона не спешат брать социальные путёвки в местные санатории.

В этом году полномочия по обеспечению отдельных категорий граждан средствами технической реабилитации и санаторно-курортным лечением переданы на федеральный уровень в лице Фонда социального страхования России. В Ульяновской области констатируют, что в рамках переходного периода столкнулись «с большим числом обращений» в учреждения соцзащиты по вопросам получения средств реабилитации и «нежеланием ульяновцев воспользоваться путевками в некоторые из местных санаториев».

По словам главы ульяновского отделения Фонда социального страхования Сергея Фролова, на закупку технических средств реабилитации из федерального бюджета поступило 372,4 млн рублей, в настоящее время лимит исчерпан на 72,4%. Конкурсные процедуры на 2020 год планируется провести в ноябре-декабре, чтобы с нового года заключить договоры с поставщиками. При условии освоения средств ведомство сможет обратиться в Фонд социального страхования РФ за дополнительным финансированием.

«Мы пытаемся изменить ситуацию, передавая свободные путевки следующим в очереди, и сделаём все возможное, чтобы максимальное число нуждающихся в санаторно-курортном лечении смогли воспользоваться данной услугой до конца текущего года » , — сказал первый замминистра семейной, демографической политики Ульяновской области Михаил Логинов.

Также была поднята проблема невостребованных путевок. По данным управления, в санатории «Сосновый бор» в Димитровград из 151 места, выделенного в конце сентября, занято 71. В ведомстве отмечают, что свободные путевки передаются следующим в очереди.

Отметим, что нарушения при обеспечении средствами технической реабилитации и лекарственными препаратами регулярно выявляет прокуратура региона. Так, ранее по требованию прокуратуры Майнского района ребенок-инвалид обеспечен необходимыми ему техническими средствами реабилитации. В ходе разбирательств установлено, что руководство отделения Фонда социального страхования России более девяти месяцев игнорировало обращения матери ребенка-инвалида о предоставлении ее сыну опор для сидения и стояния, сложной ортопедических обуви и брюк, корсетов и трости.

Ранее прокуратура Железнодорожного района Ульяновска установила, что со второй половины 2018 года профильное министерство не обеспечивало необходимыми препаратами инвалида второй группы, который нуждается в систематическом приеме ряда лекарств.