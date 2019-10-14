Москва, , 12:10 — REGNUM Министерство иностранных дел России при трудоустройстве молодых специалистов отдаёт предпочтение выпускникам Московского государственного института международных отношений (МГИМО) и Дипломатической академии МИД РФ, заявил глава ведомства Сергей Лавров в документальном фильме «Первого канала», посвященном 75-летию МГИМО МИД России.

«Сохраняя приверженность МГИМО и Дипломатической академии как нашим «якорным» учебным заведениям, поставщикам наших кадров, кузницам кадров, мы заинтересованы расширять географию приема на работу в министерство, и эта тенденция на протяжении моей работы в должности министра укрепляется», — сказал министр.

Вместе с тем, добавил он, среди сотрудников внешнеполитического ведомства есть выпускники Уральского федерального университета, Санкт-Петербургского государственного университета, Дальневосточного федерального университета и других российских вузов.

Читайте ранее в этом сюжете: Дипломатическая академия МИДа займётся профориентацией школьников Якутии