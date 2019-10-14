Симферополь, 14 октября 2019, 12:33 — REGNUM В Крыму около сотни населённых пунктов не смогли перевести на цифровое вещание из-за горной местности. Об этом в эфире крымской радиостанции 14 октября сообщил республиканский министр внутренней политики, информации и связи Сергей Зырянов.
В частности, сигнал будет отсутствовать в 28 населённых пунктах Белогорского района, в 18 — Бахчисарайского, в девяти — Ленинского, в трёх — Кировского. Также останутся без «цифры» сёла в Большой Алуште, в Симферопольском районе и городском округе Судак, в Ялте и Раздольненском районе, в Феодосии, Нижнегорском, Первомайском, Сакском и Джанкойском районах.
По словам министра, некоторые районы полуострова будут охвачены цифровым вещанием частично.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Крыму отключили аналоговое телевидение в рамках перехода на цифровое вещание.
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