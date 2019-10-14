Симферополь, , 12:33 — REGNUM В Крыму около сотни населённых пунктов не смогли перевести на цифровое вещание из-за горной местности. Об этом в эфире крымской радиостанции 14 октября сообщил республиканский министр внутренней политики, информации и связи Сергей Зырянов.

«В республике 84 села не могут принимать цифровой сигнал из-за горной местности, в которой они расположены. Людям, живущим там, необходимо покупать спутниковое оборудование», — отметил министр.

В частности, сигнал будет отсутствовать в 28 населённых пунктах Белогорского района, в 18 — Бахчисарайского, в девяти — Ленинского, в трёх — Кировского. Также останутся без «цифры» сёла в Большой Алуште, в Симферопольском районе и городском округе Судак, в Ялте и Раздольненском районе, в Феодосии, Нижнегорском, Первомайском, Сакском и Джанкойском районах.

По словам министра, некоторые районы полуострова будут охвачены цифровым вещанием частично.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Крыму отключили аналоговое телевидение в рамках перехода на цифровое вещание.

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