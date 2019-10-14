Ростов-на-Дону, 14 октября 2019, 12:09 — REGNUM Более 60 тыс. жителей Ростовской области участие в областном субботнике. Эти данные ИА REGNUM предоставили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.
Добровольцы расчистили парковые зоны, сады, скверы, бульвары, лесополосы, придорожные территории. Участники субботника собрали свыше 2,5 тыс. тонн мусора. К сбору и вывозу мусора было привлечено почти 4 тыс. единиц коммунальной техники.
Кроме того, была проведена валка и обрезка 5 тыс. деревьев.
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