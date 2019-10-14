Ирвайн, США, , 12:24 — REGNUM Пользователь с ником AlanMix обнаружил русскую озвучку в файлах игры Warcraft III: Reforged. Обновлённые записи с репликами героев он продемонстрировал во время своей Twitch-трансляции 13 октября.

Blizzard поменяли большинство актёров озвучки оригинальной Warcraft III, из-за чего многие знакомые персонажи теперь стали звучать по-другому. Фанаты серии и рядовые геймеры остались недовольны нововведениями, отмечая, что в новой русской версии «персонажи растеряли свою харизму».

Как ранее сообщалоИА REGNUM, датамайнеры обнаружили в файлах игры Warcraft III: Reforged изображения загрузочных экранов и иконок персонажей. Разработчики перерисовали лица и одежду многих героев в соответствии с их актуальным внешним видом в игре World of Warcraft.

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