Магас, , 12:04 — REGNUM Ингушетия сегодня, 14 октября, переходит на цифровое вещание. Для того чтобы телевизор смотрели в хорошем качестве все жители республики, власти окажут помощь ряду льготных категорий населения, сообщили в министерстве транспорта, связи и энергетики Ингушетии.

Так, в регионе созданы списки льготников, которых обеспечат цифровыми телевизионными приемниками. Всего закуплено оборудование для 1145 малообеспеченных семей. В скором времени закупят еще 100 комплектов.

По словам представителя министерства транспорта, связи и энергетики Ингушетии Ибрагима Илиева, в дальнейшем списки льготников могут быть расширены.

Напомним, Ингушетия вошла в число субъектов РФ, которые будут подключены к цифровому вещанию 14 октября. Это уже четвертый этап перехода на «цифру» в России.