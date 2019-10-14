Магас, 14 октября 2019, 12:04 — REGNUM Ингушетия сегодня, 14 октября, переходит на цифровое вещание. Для того чтобы телевизор смотрели в хорошем качестве все жители республики, власти окажут помощь ряду льготных категорий населения, сообщили в министерстве транспорта, связи и энергетики Ингушетии.
Так, в регионе созданы списки льготников, которых обеспечат цифровыми телевизионными приемниками. Всего закуплено оборудование для 1145 малообеспеченных семей. В скором времени закупят еще 100 комплектов.
По словам представителя министерства транспорта, связи и энергетики Ингушетии Ибрагима Илиева, в дальнейшем списки льготников могут быть расширены.
Напомним, Ингушетия вошла в число субъектов РФ, которые будут подключены к цифровому вещанию 14 октября. Это уже четвертый этап перехода на «цифру» в России.