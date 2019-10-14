Кэри, США, , 12:08 — REGNUM Пользователь с ником Lucas7yoshi нашёл в файлах Fortnite предположительную дату начала нового игрового сезона. Об этом он рассказал в своём Twitter-аккаунте 14 октября 2019 года.

https://twitter.com/Lucas7yoshi/status/1183507074686377984

По словам Lucas7yoshi, текущее событие под названием «Конец» закончится 15 октября 2019 года. По мнению экспертов, сразу после этого начнётся новый игровой сезон Fortnite.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в многопользовательском шутере Fortnite завершился десятый сезон. В конце этого события все игровые локации поглотила чёрная дыра, а игроки потеряли возможность зайти в игру.

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