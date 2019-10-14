Санта-Клара, США, , 11:53 — REGNUM Nvidia наняла продюсера для своего подразделения Lightspeed Studios, который возглавит «программу ремастеринга игр», в рамках которой они получат технологию трассировки лучей. Об этом 14 октября сообщил портал Engadget.

https://twitter.com/engadget/status/1183592003680030720

Таким образом, Quake II RTX станет не последней классической игрой, ремастер которой получит новую технологию компании. В Nvidia подразнили геймеров, сообщив, что следующим проектом программы станет игра, которую они «знают и любят».

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Напомним, релиз Quake II RTX состоялся 6 июня 2019 года. Игра является условно-бесплатной, она включает в себя 3 уровня классической игры 1997 года.

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