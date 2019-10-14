Москва, , 11:59 — REGNUM Проведение масштабных стратегических военных учений в различных регионах России запланировано в период с 15 по 17 октября. Сообщение об этом распространил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По данным пресс-службы, всего в учениях примет участие 12 тысяч человек, 213 пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), более 100 летательных аппаратов и 20 боевых кораблей, в том числе пять подводных.

Во время учений планируются пуски баллистических и крылатых ракет, а также применение дальней и тактическо-оперативной авиации.

Напомним, о предыдущих учения пресс-служба Южного военного округа сообщала 14 октября. На полигонах Цабал и Нагвалоу отрабатывали совместные действия российские военнослужащие Южного военного округа и подразделения из Абхазии.