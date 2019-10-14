Приштина, , 11:52 — REGNUM 14 октября в 11:00 в столице Республики Косово Приштине начался митинг против присуждения австрийскому писателю Петеру Хандке Нобелевской премии по литературе.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, албанцы обвиняют этого писателя, известного своими симпатиями к Сербии и ее бывшему лидеру Слободану Милошевичу, в поддержке геноцида косоваров и бошняков.

Первые лица Албании и Косово выступили с осуждением решения нобелевского комитета, назвав его скандальным, а глава академии наук и искусств Косово потребовал отмены присуждения премии Хандке, заявив, что это стало бы актом взаимопонимания и солидарности со всеми народами мира, ведущими борьбу за свободу и демократические ценности.

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