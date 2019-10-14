Южно-Сахалинск, , 11:22 — REGNUM «Почта России» объявила на сайте госзакупок два аукциона на закупку зимней одежды и обуви для почтовых работников Сахалинской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На закупку тёплых вещей для почтальонов Сахалина предусмотрено 5 848 940 рублей. В частности, на обувь — 1 790 350 рублей. В эту сумму входит 365 пар мужских ботинок и 330 пар женских сапог из натуральной кожи.

На одежду выделено «Почтой России» — 4 055 590 рублей: на 1 145 костюмов на утепляющей прокладке, с учетом эксплуатации в III и IV климатических поясах. Комплектация одежды — куртка и полукомбинезон на лямках, с кулисками, застежками-молниями и ветрозащитными планками.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе почтальон похитил пенсии на 2 млн рублей. Он был осуждён на три года условно.