Токио, , 11:17 — REGNUM Компания Arc System Works на своём YouTube-канале 13 октября представила новый трейлер файтинга New Guilty Gear. В нём к числу «играбельных» бойцов присоединяется классический для серии персонаж — путешественник во времени Аксель Лоу.

Новый боец Аксель Лоу в файтинге New Guilty Gear

В трейлере показаны боевые приёмы и оружие Акселя. Как и в предыдущих частях Guilty Gear, этот боец сражается двумя камами (традиционное окинавское холодное оружие) на цепи и предпочитает держать дистанцию с соперником.

New Guilty Gear выйдет только на консоли PS4. Релиз запланирован на 2020 год, однако разработчики пока не назвали точной даты.

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