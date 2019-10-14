Махачкала, , 11:20 — REGNUM Дагестан занял первое место по количеству детских смертей на дорогах России в результате нарушений правил при их перевозке. С начала 2015 года из-за отсутствия детского автокресла или люльки в республике погибло 23 ребенка в возрасте до 12 лет. Такой рейтинг опубликован на сайте ассоциации производителей автокресел «Приоритет».

Смертельными в Дагестане оказались более 22% всех аварий, где дети не находились в автокреслах. При этом смертность в ДТП, где ребенка фиксировали по всем правилам, ниже почти на треть.

На втором и третьем местах рейтинга расположились Красноярский край и Крым, где из-за нарушений правил перевозки погибло 20 и 19 детей соответственно. Далее следуют Ставропольский край (12 погибших), Воронежская область (11), Чечня, Забайкальский край, Иркутская, Курганская и Новосибирская области (по 9).

Всего из-за нарушений правил перевозки с начала 2015 года в России погибли 322 ребенка в возрасте до 12 лет. В ассоциации подчеркивают, что во всех субъектах смертность гораздо ниже, когда ребенок зафиксирован по всем правилам.