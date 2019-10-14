Москва, , 11:12 — REGNUM Законопроект о досудебной блокировке информации со сценами жестокого обращения с животными внес в Госдуму депутат Владимир Бурматов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Введение механизма ограничения доступа к информации о жестоком обращении с животными в досудебном порядке не будет подменять собой процессуальное производство, связанное с расследованием уголовных дел, возбуждаемых в связи с выявлением признаков преступления, предусмотренного статьей 245 Уголовного кодекса РФ, отмечается автор.

В случае выявления признаков состава преступления, закрепленного статьей 245 Уголовного кодекса, на сайтах в сети Интернет соответствующая информация будет передаваться в правоохранительные органы для принятия мер реагирования в рамках установленной компетенции.

Реализация норм потребует дополнительного выделения 9,17 млн рублей, отмечается в сопроводительных документах.