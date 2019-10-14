Чегемский район, Кабардино-Балкария, , 11:04 — REGNUM Жители Приэльбурсья и туристы устроили экологическую акцию. Они за один день 12 октября собрали «КамАЗ» мусора у подножия горы Эльбрус.

Организовала акцию жительница селения Яникой Чегемского района Фатима Жазаева, пишет ТАСС. По ее словам, она любит свой край и хочет, чтобы он оставался чистым и привлекательным для туристов. С транспортом для вывоза мусора ей помог еще один местный житель, выделив «КамАЗ».

К участникам субботника присоединились туристы. Получив перчатки и мешки для мусора, активисты очистили от него территории у поворота на поляну Чегет, вдоль устья реки Баксан в сторону поселка Терскол. Всего было собрано около 20 тонн мусора.