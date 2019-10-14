Варшава, 14 октября 2019, 11:06 — REGNUM Организация, деятельность которой запрещена в РФВ польском поселке Паликровы открыли памятник жертвам карателей Украинской повстанческой армии (УПА, организация, деятельность которой запрещена в РФ) и СС «Галичина», убитых в 1944 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Церемонию освещения памятника провели католический священник Виктор Антонюк и настоятель православной общины Степан Периг. На церемонии присутствовали жители поселка, а также представители ассоциации «Подкамень».
Напомним, в марте 1944 года боевики УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и четвертый полк дивизии СС «Галичина» напали на село Паликровы, в котором проживали поляки и украинцы.
Каратели выгнали людей на улицы и стали сортировать их по национальному признаку, после чего поляков расстреляли. Всего погибли 365 человек, среди которых женщины и дети.
УПА* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.
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