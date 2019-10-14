* УПА — запрещённая в России организация

Варшава, , 11:06 — REGNUM В польском поселке Паликровы открыли памятник жертвам карателей Украинской повстанческой армии (УПА, организация, деятельность которой запрещена в РФ) и СС «Галичина», убитых в 1944 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Церемонию освещения памятника провели католический священник Виктор Антонюк и настоятель православной общины Степан Периг. На церемонии присутствовали жители поселка, а также представители ассоциации «Подкамень».

Напомним, в марте 1944 года боевики УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и четвертый полк дивизии СС «Галичина» напали на село Паликровы, в котором проживали поляки и украинцы.

Каратели выгнали людей на улицы и стали сортировать их по национальному признаку, после чего поляков расстреляли. Всего погибли 365 человек, среди которых женщины и дети.

УПА* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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