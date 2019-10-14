Владивосток, , 11:03 — REGNUM С начала 2019 года в Приморском крае 774 воспитанника центров содействия семейному устройству в Приморье обрели новые семьи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

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Начальник отдела охраны прав детей департамента образования Евгения Бик сообщила, что сегодня в Приморье значится 1725 детей-сирот, 940 из которых находятся в центрах содействия семейному устройству.

«По состоянию на 1 октября этого года на семейные формы устройства переданы 744 ребёнка, из них 108 — в приёмную семью, 61 ребёнок — на усыновление, устроены под опеку 517 детей, в кровные семьи возвращены 58 детей», — рассказала Евгения Бик.

Как сообщало ИА REGNUM, подход к поддержке семей и защите детей меняют в Тверской области.