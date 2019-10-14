Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:58 — REGNUM Из-за некоторых жителей частного сектора Новокузнецка повреждены несколько крупных мусорных контейнеров, заявил заместитель главы города по ЖКХ Антон Черемнов.

«Частный сектор в Новокузнецке находится, в основном, на печном отоплении. В результате такого отопления образуется зола. Жители выбрасывают неостывшую золу в контейнеры, там она смешивается с другим мусором, что приводит к возгораниям, — цитирует Черемнова «Новокузнецк.ру». — За последние дни в Орджоникидзевском и Куйбышевском районах таким образом сгорели шесть-семь контейнеров».

По словам чиновника на восстановление контейнеров идут средства из городского бюджета. Он попросил жителей гасить золу и ждать, пока она остынет, перед тем, как её выбрасывать.

Антон Черемнов отметил, что виновников возникновения пожаров, можно привлечь к ответственности по закону, но на практике сделать это практически невозможно: чтобы ловить нарушителей необходимо у каждого контейнера поставить дежурить сотрудников мэрии или правоохранительных органов.

Власти планируют в будущем поставить на площадках для сбора мусора в частном секторе отдельные ёмкости для золы.