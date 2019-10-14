Хараре, , 11:12 — REGNUM Суд Зимбабве по трудовым спорам обязал врачей, объявивших 40-дневную забастовку из-за зарплаты, вернуться на работу в течение 48 часов после вынесения решения о том, что их протест был незаконным. Об этом передает информационное агентство Reuters.

В решении суда по трудовым спорам, оглашенном поздно вечером в пятницу, 11 октября, говорится, что члены Ассоциации врачей больниц Зимбабве (ZHDA), которая представляет врачей младшего и среднего звена в государственных больницах, должны немедленно прекратить свою забастовку.

Совет по здравоохранению, в котором работают врачи, обратился в суд с просьбой принудить их вернуться к работе, утверждая, что им не разрешается бастовать, поскольку они предоставляют населению жизненно важные услуги.

Совет имеет право принимать дисциплинарные меры в отношении врачей, которые не выполняют приказ, постановил суд, добавив, что обе стороны могут обратиться за апелляцией в течение 14 дней.

Представитель ZHDA Масимба Ндоро заявил, что врачи не вернутся на работу.

«Наш вопрос очень ясен, врачи недееспособны. Несмотря на постановление суда, они не могут вернуться к работе, пока все вопросы на столе переговоров не будут решены», — сказал Ндоро.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи уже заявляли, что предложение повысить их зарплаты на 60% было «смехотворным», поскольку таким образом их оклад в среднем составит 1700 долларов Зимбабве ($111), что значительно ниже их требования повышения зарплаты на 400%.

По информации журналистов, Зимбабве борется со своим худшим экономическим кризисом за последнее десятилетие, проходящего на фоне трехзначных показаний инфляции, резкого сокращения энергопотребления и нехватки долларов США, лекарств и топлива. Забастовка врачей привела к тому, что некоторые пациенты были отправлены домой без надлежащего лечения.

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