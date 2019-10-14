Ирвайн, США, , 11:59 — REGNUM Датамайнеры (люди, занимающиеся поиском и анализом данных) с сайта wowhead.com извлекли изображения загрузочных экранов и иконок персонажей из файлов предстоящей игры Warcraft III: Reforged. Об этом сообщалось в официальном Twitter-аккаунте Wowhead 13 октября.

https://twitter.com/Wowhead/status/1183138533013442560

На новых иконках изображены все персонажи оригинальной Warcraft III в новой графике. Лица и одежду многих героев разработчики перерисовали в соответствии с их текущим внешним видом в игре World of Warcraft.

Первым доступ к файлам Warcraft III: Reforged получил датамайнер Мартин Бенджаминс. Он обнаружил, что клиент игры весит около десяти гигабайт, а в режиме «сражение» можно будет выбрать одну из пяти доступных рас (Альянс, Нежить, Ночные Эльфы, Орда и случайную расу).

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