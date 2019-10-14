Белгород, 14 октября 2019, 11:06 — REGNUM Офтальмологическое отделение второй городской больницы Белгорода официально стало региональным офтальмологическим центром. В 2019 году специалисты учреждения проведут более 500 высокотехнологичных операций. Медицинская помощь оплачивается за счёт федерального и областного бюджетов, сообщила ИА REGNUM пресс-служба регионального департамента здравоохранения и социальной защиты населения.
В центре будут проводить 524 видов высокотехнологичных операций на сетчатке глаза и стекловидном теле, лечить тяжёлые диабетические изменения, пересаживать роговицы, и реконструировать глаза после травм. Экстренную помощь окажут в полном объёме в приёмном отделении, на плановые операции пациентов направит первичное звено — семейный врач, поликлинический комплекс, где человек проходит ряд обследований, получает заключение и приезжает в центр на госпитализацию.
В офтальмологическом центре работает единственный во всём Центральном федеральном округе фемтосекундный лазер — оборудование, позволяющее моделировать тончайший лоскут роговицы.