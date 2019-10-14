Екатеринбург, , 10:58 — REGNUM В столице Среднего Урала запустили движение трамваев на Эльмаше после месяца дорожных работ. Об этом сообщает ИА Znak.

Трамваи теперь могут следовать от остановки «Педагогический университет» до кольца Эльмаша. В частности, по микрорайону идут трамваи № 2, № 7, № 14, № 16, № 25.

Эльмаш был заблокирован для трамваев с 16 сентября 2019 года — тогда власти начали дорожные раскопки для ликвидации подземного пешеходного перехода на перекрёстке ул. Старых Большевиков — ул. Фронтовых бригад.

Напомним, с 14 октября 2019 года в Екатеринбурге вновь пустили трамваи по Макаровскому мосту. Ранее на мосту реконструировали трамвайную линию.

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