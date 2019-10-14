село Фролы, , 10:53 — REGNUM В Пермском крае в отношении индивидуального предпринимателя, который является поставщиком продовольствия в школу, проводится административное расследование. Поводом стала информация о том, что в сельскую школу детям осуществили поставку супа с жуками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Проверется пищеблок, условия доставки и хранения продовольствия, а также уже готовых блюд. По данным надзорного ведомства, реализацию поставщиком имеющихся сыпучих продуктов пришлось приостановить, поскольку в них обнаружены амбарные насекомые-вредители. Пробы продзапасов отправлены на лабораторный анализ.

До 14 октября предприниматель должен был провести дезинфекцию складских помещений пищеблока и заменить крупы.

Напомним, ранее в соцсети появилась информация о том, что детям школы села Фролы дали суп с жуками. При этом одна из учениц сообщила, что по словам поваров, в супе плавали не насекомые, а приправа, похожая на жуков.

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