Колпино, Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM Крупную свалку строительных и других отходов обнаружили чиновники и сотрудники полиции в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Часть свалки находится в водоохранной зоне реки Попова Ижорка. Преступная деятельность организаторов свалки пресечена.

Как сообщили ИА REGNUM в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, на незаконную свалку свозились, преимущественно, смешанные строительные отходы, высота которых уже составляет несколько метров.

«На месте полиции удалось застать врасплох за работой бульдозер, — рассказали в комитете по природопользованию. — В момент проведения операции на свалке осуществляли разгрузку три грузовых автомобиля, еще один не успел приступить к разгрузке, но также был задержан».

Вся эта техника изъята и помещена на специализированную стоянку. Инспекторы комитета составили восемь протоколов об административном правонарушении в отношении водителей грузового автотранспорта.

Также возбуждено административное расследование по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления»).

Отобраны пробы отходов для определения класса их опасности. Полиция проводит свою проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело.

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Напомним, в Заксобрание Санкт-Петербурга внесен проект законодательной инициативы федерального уровня, предусматривающей конфискацию транспортных средств за нарушение российских законов при обращении с отходами.

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