Москва, , 10:52 — REGNUM В России может появится сервис «умного страхования», что позволит застраховать поездку на автомобиле. Об этом 14 октября со ссылкой на пресс-службу НТИ «Автонет» сообщило Агентство городских новостей «Москва»

Макет этой системы может быть создан в некоторых российских регионах до конца 2019 года. Для этого будут использованы данные нескольких страховых компаний.

Автомобиль можно будет застраховать на одну поездку, например, из Москвы в Санкт-Петербург. Водителю нужно будет в специальном приложении задать маршрут, а страховая компания просчитает риски подобной поездки. Причем, если клиент поедет по платной дороге, то «коэффициент будет ниже, если по простой, то выше».

В случае, если водитель изменит маршрут, то страховка выплачиваться не будет. Кроме того, застраховать поездку можно будет на время. Например, на один час. Реализация проекта рассчитана до конца 2022 года.

Напомним, компания Hyundai собирается внедрить в России онлайн-платформу Hyundai Mobility для подписки на модели бренда по мобильному приложению.

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