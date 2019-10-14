Пекин, , 10:59 — REGNUM Профессиональный игрок в Hearthstone Нг «blitzchung» Вай Чунг, недавно отстранённый от крупных турниров, поблагодарил компанию Blizzard Entertainment за сокращение срока его дисквалификации. Об сообщила «Игромания» 13 октября.

Игромир Иван Шилов © ИА REGNUM

Киберспортсмен заявил, что он благодарен Blizzard за их решение. По словам Вай Чунга, в ближайшие месяцы он решит, оставаться ли ему на профессиональной сцене Hearthstone.

Ранее компания Blizzard Entertainment прокомментировала отстранение Нг Вай Чунга от турниров по Hearthstone. Разработчики игры не считают себя неправыми, однако они сообщили, что приняли решение сократить срок дисквалификации киберспортсмена с 12 месяцев до 6.

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