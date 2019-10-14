Уфа, , 10:41 — REGNUM Спасателей, которые ликвидируют последствия аварии на заводе «Полиэф» в Башкирии, необходимо поощрить. Об этом 14 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве Башкирии.

По его словам, необходимо поощрить людей, которые устраняют последствия аварии, работая и днем и ночью.

«Если есть необходимость государственных наград, пожалуйста. По крайней мере, премировать их как-то точно надо», — заявил он, обращаясь к членам правительства.

Кроме этого, глава Башкирии поблагодарил всех сотрудников экстренных служб за оперативную и слаженную работу.

Напомним, что 9 сентября на заводе «Полиэф» в Башкирии произошла авария. Из резервуара вытекло 8 тонн стоков с органическими веществами низких классов опасности. Утечка произошла из-за обрушения стенки резервуара. В ликвидации последствий аварии приняло участие 160 человек на 80 единицах техники.