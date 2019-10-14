Екатеринбург, , 10:56 — REGNUM Екатеринбурженка Елена Ш. так и не согласилась продавать свою квартиру в доме, на месте которого могут построить новый зал Свердловской филармонии. Об этом сообщает «Ура.ру».

По словам жительницы дома на ул. Карла Либкнехта, 40, ей передали письмо от главы «Центра развития социально-культурных инициатив Свердловской области» Игоря Дубровина. Женщину настойчиво просят подумать о продаже квартиры до 31 октября.

Екатеринбурженка не согласилась с «ультиматумом» и считает подобные предложения «наглостью». Жительница не собирается сдаваться, хотя остальные жильцы уже продали свои квартиры, хотя ещё и не съехали с них.

Напомним, идея о строительстве нового зала Свердловской филармонии вызвала большой скандал. Ожидалось, что зал построят на месте жилого дома, где проживали горожане и который не был призван аварийным.

Позже прокуратура внесла предостережение руководству филармонии о недопустимости нарушения прав собственников жилья.

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