Кэри, США, , 11:58 — REGNUM Многопользовательский шутер Fortnite стал недоступен для игроков после окончания десятого внутриигрового сезона. Теперь при попытке сыграть в игру геймеры видят чёрную дыру, сообщила «Игромания» 14 октября.

По задумке разработчиков, чёрная дыра поглотила всю игровую карту Fortnite, таким образом завершим первые десять сезонов проекта. Сейчас Epic Games работает над «второй главой» — своеобразным перезапуском Fortnite.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер ню-метал группы Korn Джонатан Дэвис заявил, что он «хотел бы появиться» в играх Fortnite и Borderlands. По словам музыканта, в Fortnite «всё время играют его дети».

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