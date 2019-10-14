Сеул, , 10:30 — REGNUM В Южной Корее ежегодно фиксируют случае утери дипломатических и служебных паспортов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на комитет Foreign Affairs & Unification Committee.

Согласно опубликованным данным, за последние пять лет и восемь месяцев в Южной Корее было утеряно 202 дипломатических паспорта.

Известно, что в 2014 году было утеряно 38 паспортов, в 2015 году — 29 паспортов, в 2016 году — 54 паспорта, в 2017 году — 35 паспортов, в 2018 году — 22 паспорта, по август 2019 году — 24 паспорта.

Как отвечают специалисты, в 67,8% случаев паспорта были утеряны по причине невнимательности.

Что касается служебных паспортов, то за аналогичный период было утеряно 2 493 паспорта.

В частности, в 2014 году было утеряно 442 паспорта, в 2015 году — 506 паспортов, в 2016 году — 458 паспортов, в 2017 году — 441 паспорт, в 2018 году — 422 паспорта, по август 2019 года — 244 паспорта.

Стоит отметить, что в 76,7% случаев, граждане страны теряли паспорт случайно, по ошибке.