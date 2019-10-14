Лос-Анджелес, США, , 10:26 — REGNUM Художественный директор студии Infinity Ward Джоэл Эмсли заявил, что в предстоящей игре Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов (контейнеры с предметами, которые нужно покупать за реальные деньги). Об этом он рассказал на Reddit 14 октября.

Эмсли сообщил, что студия не ведёт никаких работ над введением в игру системы лутбоксов. По его словам, все предметы можно будет открыть при помощи внутриигровой валюты и достижений игрока.

Ранее американский стример Гай «Dr Disrespect» Бэм заявил, что многопользовательский режим в Call of Duty: Modern Warfare «убьёт» популярную королевскую битву PUBG. По его мнению, разработчики PUBG не прислушиваются к мнению игроков и не добавляют в игру новый контент.

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