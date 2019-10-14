Сеул, , 10:09 — REGNUM 27 октября в Южной Корее пройдет фестиваль «День корейского кино», приуроченный к 100-летию южнокорейского кинематографа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в течение пяти дней с 23 по 27 октября в стране пройдет ряд мероприятий, включая международные семинары, показы фильмов, музыкальные концерты и много другое.

Известно, что с 23 по 25 октября в выставочном комплексе LW Convention пройдут международные семинары на тему корейского кинематографа и дальнейшего его развития.

В период с 26 по 27 октября на площади Кванхвамун пройдет показ южнокорейских фильмов, где каждый желающий сможет почувствовать себя героем киноленты.

Также в рамках фестиваля пройдет выставка постеров южнокорейских картин, снятых в период с 1919 по 2019 года, и музыкальных композиций.

А в день закрытия фестиваля, 27 октября, состоится торжественный концерт.